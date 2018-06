Alsdorf.

Unbequeme Fragen nicht beiseite schieben, sondern öffentlich diskutieren: Das fordert Opferanwalt Mehmet Daimagüler mit Blick auf den NSU-Prozess. Während seiner Lesung in der Alsdorfer Gesamtschule stellte er jetzt genau diese unbequemen Fragen in den Mittelpunkt und zeichnete dabei ein Bild, das Institutionen wie Verfassungsschutz und Polizei in einem höchst fragwürdigen Licht erscheinen lässt.