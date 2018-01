Gesamtschulen ohnehin nicht betroffen

An den Gesamtschulen in Nordrhein-Westfalen war das verkürzte Abitur nach acht Jahren (G 8) nie ein Thema. Das Konzept der Gesamtschulen sieht grundsätzlich das Abitur nach neun Jahren vor.

Nach Jahrgangsstufe zehn findet an de Gesamtschulen eine zentrale Abschlussprüfung statt, die darüber entscheidet, wer zum Abitur zugelassen wird – und wer nicht.

Generell ist es möglich, dass besonders leistungsstarke Schüler eine Klasse überspringen können, aber das Abitur zu verkürzen, also zum Beispiel nach Beendigung der elften Klasse direkt in die Jahrgangsstufe 13 zu wechseln, ist nicht vorgesehen. Denn: Ähnlich wie an Gymnasien sammeln die Schüler Punkte. Überspringen Schüler eine Klasse in der Oberstufe, fehlen ihnen automatisch Punkte.