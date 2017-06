Nordkreis.

An Spielplätzen mangelt es im Nordkreis nicht. Alleine in Alsdorf gibt es 41 Spielplätze, in Baesweiler sind es 43 und in Würselen 35. Herzogenrath hat sogar 63 öffentliche Spiel- und zwölf Bolzplätze. Doch wer das Bild vom aufgeräumten, sauberen Spielplatz, auf dem Kinder mit ihren Freunden ausgelassen rutschen, schaukeln und toben können, im Kopf hat, wird enttäuscht, denn das ist längst nicht auf allen Plätzen in diesen vier Städten die Regel.