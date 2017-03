Neuwahl im Regionalforum der IGBCE Von: fs

Letzte Aktualisierung: 3. März 2017, 14:03 Uhr

Alsdorf. Nach Abschluss der Organwahlen in allen 67 Ortsgruppen des Bezirkes Alsdorf sowie in den zugehörigen 31 Betrieben mit Neuwahlen der Vertrauensleutekörpern und Betriebsräten stand nun die fälligen Neuwahlen im Forum an.