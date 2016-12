Jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar maschinell auswertbar

Eine mehrjährige Übergangsfrist für das Nutzen von Registrierkassen oder PC-Kassensystemen für alle Unternehmen, die Bargeld einnehmen, endet zum 31. Dezember dieses Jahres. Die neue Technik muss den Finanzbehörden erlauben, auf Einzeldaten, die durch die Nutzung der Kasse entstehen, während der zehnjährigen Aufbewahrungsfrist manipulationssicher, jederzeit verfügbar, unverzüglich lesbar und maschinell auswertbar zugreifen zu können. So will es jedenfalls das Bundesministerium der Finanzen. Seit rund drei Jahren gibt es die neuen Kassen zu kaufen.

Außerdem – das teilte das Finanzministerium auf Nachfrage mit – ist in der dritten Dezemberwoche das „Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen Grundaufzeichnungen“ verabschiedet worden. Es tritt zwar am Tag nach der Verkündigung in Kraft, die Regelungen zum Schutz vor Manipulationen sind aber erst ab 2020 beziehungsweise für nicht nachrüstbare Geräte ab 2023 anwendbar, um den Anbietern derartiger Sicherheitseinrichtungen die notwendige Entwicklungszeit einzuräumen.