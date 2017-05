Neues Leitungsteam bei der KAB Kohlscheid

Herzogenrath. Bei der Jahreshauptversammlung der KAB „Christus unser Friede“ Kohlscheid wurde einstimmig ein neues Leitungsteam gewählt. Mit dabei sind Winfried Giesbertz, Dieter Kehlenbach, Kristina Hamm, Hans Drießen, Cilly Rader, Ingrid Frohn, Hajo Jansen und Hans Baggen.

Hans Baggen wurde als Nachfolger von Karin Burbach, die 20 Jahre alle Kassengeschäfte geführt hat, einstimmig gewählt. Karin Burbach wurde ein besonderer Dank ausgesprochen. Karin Burbach und Daniel Radermacher übernehmen einstimmig die Kassenprüfung.

Für 40-jährige Mitgliedschaft in der KAB wurden die Eheleute Marlies und Gerd Bindels und Ria und Alfred Schüller mit einer Urkunde geehrt. Für 25-jährige Mitgliedschaft in der KAB wurde Cilly Rader ebenfalls mit einer Urkunde geehrt. In Abwesenheit wurden die Eheleute Helene und Oskar Müller für 40 Jahre und Uta Metz für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Folgende Veranstaltungen finden in diesem Jahr statt: 10. Juni Fahrradtour zum Blausteinsee, 18. Juni Gemeindefest in St. Katharina, 21. Juni, Fahrradtour rund um Kohlscheid, 24. Juni Wanderung auf dem Schöpfungspfad in Hirschrott / Eifel, 23. September Altkleider Bring Sammlung in Alsdorf, Baesweiler und Herzogenrath

Hajo Jansen erläuterte die seit 2006 laufende Aktion „Mittagstisch für jedes Kind“ im Kindergarten in Kämpchen. Für das Unterstützungsprojekt, das weiter von der Pfarrgruppe getragen wird, sind Spenden unter dem Kennwort „ Kindermittagstisch“, Konto-Nr. IBAN DE2239162980070786502 willkommen.

Agnes Schnieders, KAB Sekretärin wies auf die Sozialwahlen in diesem Jahr hin, zu der 50.000.000 Versicherte aufgerufen sind. Die KAB stellt sich über den Zusammenschluss mit der ACA – Arbeitsgemeinschaft Christlicher Arbeitnehmer Organisationen – zur Wahl.

Interessierte sind zu allen Veranstaltungen herzlich eingeladen. Weitere Infos über winfried.giesbertz@web.de.