Neuer Sportplatz, Baugebiete und Gewerbeflächen in Alsdorf

Alsdorf. Zum geplanten Sportplatz Am Energeticon findet eine Bürgerversammlung statt. Dieser soll im Stadtteil Alsdorf-Mitte entstehen. Das Plangebiet liegt unmittelbar nördlich des Energeticongeländes an der Herzogenrather Straße. Die Gesamtgröße des Areals beträgt rund 3,5 Hektar.

Es ist beabsichtigt, eine neue Sportanlage mit Kunstrasenplatz, 400 Meter-Tartan-Rundlaufbahn und leichtathletischen Nebenanlagen sowie einem separaten Kleinspielfeld zu anzulegen, die für den Schul- und Breitensport konzipiert ist.

Flächen werden getauscht

Um interessierten Bürgern die Möglichkeit zur Information und Äußerung über die anstehenden Planungen zu geben, findet die Bürgerversammlung zum Bebauungsplan Nr. 352 am Dienstag, 30. Mai, 17 Uhr, in der Aula der Gemeinschaftsgrundschule Annapark, Willy-Brandt-Ring 4, Alsdorf, statt, teilt die Stadt Alsdorf mit.

Im Rahmen der Veranstaltung wird auch über den Flächentausch informiert, durch den neuer Wohngebiete und Gewerbeflächen entstehen sollen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Die Bürger haben darüber hinaus die Möglichkeit, innerhalb von 14 Tagen nach diesem Termin die Planentwürfe im A 61 – Amt für Planung und Umwelt, Rathausstraße, Hubertusstraße 17, 6. Etage, während den Dienstzeiten montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr sowie montags, dienstags und Donnerstag von 14 bis 15.30 Uhr und mittwochs von 14 bis 18 Uhr einzusehen.

Mehrere Flächen in Alsdorf sollen getauscht und zu Wohngebieten umgewandelt werden. Fläche B: Erweiterungsfläche Alsdorf Mitte: Das Teil-Plangebiet B liegt im Stadtteil Alsdorf-Mitte und grenzt im Süden und im Osten rückwärtig an die Grundstücke Herzogenrather Straße und Moselstraße. Im Westen wird das Plangebiet durch das ehemalige Ledigenheim „Herzogenrather Straße 100“ begrenzt, im Norden schließt unmittelbar der „offene Landschaftsraum“ an. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 7,1 Hektar.

Die „Erweiterungsfläche Blumenrath“ liegt am nordwestlichen Rand der Blumenrather Siedlung und umfasst den heutigen Sportplatz „Blumenrather Straße“ sowie den nördlich daran angrenzenden, derzeit als landwirtschaftliche Fläche genutzten Bereich.

Im Süden sowie im Osten wird das Teil-Plangebiet durch den angrenzenden Siedlungsbereich und im Westen durch landwirtschaftlich genutzte Flächen begrenzt. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 4,2 Hektar. Gemäß Sportstättenentwicklungsplan 2015 bis 2020 soll der „Sportplatz Blumenrather Straße“ künftig aus dieser Nutzung genommen werden.

Das Teil-Plangebiet D liegt im Stadtteil Alsdorf Ost und umfasst eine unmittelbar südlich an die Siedlung angrenzende, derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche, zwischen der Eschweilerstraße im Osten und der Tennisanlage „Pommernstraße“ bzw. dem „Mariapark“ im Westen. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 2,6 Hektar.

Der Standort Fläche E Broicher Siedlung grenzt unmittelbar im Süden an den Rand der Broicher-Siedlung. Im Westen verläuft die Blumenrather Straße, westlich und südlich grenzt das Teil-Plangebiet an den offenen Landschaftsraum. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 0,8 Hektar.

Plangebiete

Im dritten Teil der Veranstaltung ist die Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 33 – Gewerbegebiet Alsdorf (Flächentausch). Gegenstand des Änderungsverfahrens sind fünf Standorte, die künftig als Gewerbegebiet entwickelt werden sollen. Das Teil-Plangebiet A Gewerbegebiet Prym liegt an der Euregiobahnstrecke zwischen den Stadtteilen „Kellersberg“ und „Mariadorf“ und umfasst die Flächen östlich des bestehenden Gewerbestandortes. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 36 311 Quadratmeter.

Das Teil-Plangebiet B Business Pak Alsdorf Schaufenberg (Nord) liegt im Norden des heutigen „Business Park Schaufenberg“ im rückwärtigen Bereich der vorhandenen Firmengrundstücke entlang der Siersdorfer Straße. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 39 524 Quadratmeter.

Das Teil-Plangebiet C Gewerbegebiet Goethestraße grenzt im Norden an das Gewerbegebiet Werner-von-Siemensstraße. Östlich bildet der Zubringer zur A 44 die Grenze des Plangebietes. Im Westen wird das Plangebiet durch die Goethestraße sowie durch die Wohnbauflächen des Baugebietes „Am Müschekamp“ begrenzt. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 68 290 Quadratmeter.

Das Teil-Plangebiet D Business Park Alsdorf Schaufenberg (Süd) grenzt westlich an das vorhandene Gewerbegebiet Alsdorf-Schaufenberg und im Osten an den offenen Landschaftsraum. Im Norden verläuft die Hoengener Straße (L 47), im Süden liegt die Berghalde Maria-Hauptschacht. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 23 846 Quadratmeter.

Das Teil-Plangebiet E Business Park Alsdorf Schaufenberg (Nord) – Maurerstraße liegt im nördlichen Bereich des Gewerbegebietes Schaufenberg und wird im Norden durch die Siersdorfer Straße sowie im Süden durch die Maurerstraße begrenzt. Im Westen bilden die bestehenden Gewerbenutzungen die räumliche Grenze des Plangebietes, im Osten der offene Landschaftsraum. Die Größe des Teil-Plangebietes beträgt rund 9348 Quadratmeter.