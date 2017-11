Baesweiler - Neuer Jahreskalender zeigt alle Termine in Setterich auf einen Blick

Baesweiler. Der Jahreskalender 2018 des Geschichtsvereins Setterich liegt druckfrisch vor. Er enthält die wichtigsten Termine der Vereine und des Ortes insgesamt.

Diesmal präsentiert der Kalender auch Fotos von Veranstaltungen, Besichtigungen und Ausflügen der jüngsten Jahre – mit entsprechenden Erläuterungen. Zu sehen sind etwa ein wunderschönes Krippenmotiv der traditionellen Krippenausstellung, die Rokoko-Bibliothek des Klosters Rolduc, das Freilichtmuseum in Detmold, die historische Altstadt von Gent sowie der Braunkohletagebau Garzweiler II.

Der Kalender im DIN-A3-Format bietet zudem ausreichend Raum für persönliche Einträge. Er ist ab sofort zum Preis von 10 Euro an folgenden Stellen erhältlich: in der Apotheke am Markt, beim Adventsbasar im Wohn- und Pflegeheim Maria Hilf Burg Setterich am Sonntag, 3. Dezember, sowie auf dem Nikolausmarkt des Settericher Gewerbevereins von Freitag, 8., bis Sonntag, 10. Dezember.