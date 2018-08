Alsdorf.

Einen guten Verlauf nahm am Samstag und Sonntag der diesjährige Vogelschuss der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Hoengen. Entsprechend hatte man den Parkplatz an der Falterstraße umfunktioniert, wobei neben einem großen Partyzelt besonders auch an das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher gedacht worden war.