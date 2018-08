Herzogenrath - Naturfreunde laden zur Teilnahme an neuem Programm ein

Herzogenrath. Die Naturfreunde (NF) haben ihr neues Programm III/2018 für den Zeitraum September bis Dezember veröffentlicht. Es ist online abrufbar auf www.naturfreunde-merkstein.de oder in Papierausgabe im NF-Haus in der Comeniusstraße 9 in Merkstein zu den Öffnungszeiten des Hauses erhältlich.

Zunächst sind die zahlreichen Wanderungen, Spaziergänge und zwei Radtouren zu erwähnen, die unter dem Dach „Sanfter Tourismus“ organisiert werden. Nähere Auskunft dazu gibt es bei Martin Furtkamp unter Tel.: 02405/81648.

Mit Ablauf der Sommerferien startet auch wieder das „Müttercafe“, das in Kooperation mit „moliri“ regelmäßig jeden Dienstag (außer in den Schulferien) von 9.30 bis 12 Uhr im NF-Haus als „offener Treff“ mit Kinderbetreuung stattfindet. Nähere Einzelheiten bei Siglinde Pischka unter 0177/5688573.

Anspruch: Politische Organisation

„Unser Anspruch ist es, eine umwelt- und gesellschaftspolitische Organisation zu sein; dies zeigt sich an vielen unserer Einzelveranstaltungen“, betont der NF-Vorsitzende Bruno Barth. So hat man zum Beispiel mit den anderen in Herzogenrath aktiven Umwelt- und Naturschutzgruppen einen „Runden Tisch: Für Artenvielfalt. Gegen das Insektensterben“ installiert, bei dem jeder willkommen ist.

Am Donnerstag, 20. September, werden ab 19 Uhr in diesem Rahmen erstmals Preise an Privatleute vergeben, die ihre (Vor-)Gärten ökologisch gestaltet haben. Am Mittwoch, 3. Oktober, gibt es zusammen mit den anderen NF-Ortsgruppen aus dem Bezirk eine Busfahrt nach Trier; dort wird eine Ausstellung zum 200. Geburtstag von Karl Marx besucht. Die Busfahrt kostet 20 Euro, dazu kommt der Eintritt zur Ausstellung. Auskunft und verbindliche Anmeldung bei Bruno Barth (bruno.barth@naturfreunde-merkstein.de).

In Kooperation mit dem „Bildungswerk St. Willibrord“ findet am Donnerstag, 11. Oktober, um 19 Uhr ein Vortrags- und Diskussionsabend zum Thema „Rechtsradikalismus in unserer Region“ statt. Referent ist der Journalist Michael Klarmann; Veranstaltungsort ist das Pfarrheim St. Willibrord. Mit der Thematik Migration, Flucht, Integration beschäftigen sich die NF am Freitag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr. Unter dem Titel „Saigon, Münster, Bardenberg/Herzogenrath. Mein Weg zum Glück“ schildert die gebürtige Vietnamesin Thi My Hoa Nguyen, wie ihre Integration in Deutschland verlaufen ist und wie sie Geflüchteten hilft, in Deutschland „anzukommen“.

Feiern und Unterhaltung haben auch ihren Platz bei den NF. Das „Herbstfrühstück“ am Sonntag, 23. September, hat schon Tradition. Hier ist ein Kostenbeitrag von 6 Euro zu entrichten und eine verbindliche Anmeldung bei der Hausreferentin Traudy Stefani unter Tel.: 02406/61371 erforderlich. Unter der Federführung der NF-Musikgruppe wird am Freitag, 12. Oktober, ab 18 Uhr ein „Pfälzer Abend“ mit Wein durchgeführt. Am Samstag, 10. November, steigt um 19 Uhr das Herbstfest mit Tombola, Musik und der Ehrung der Jubilare.

Gäste sind bei den NF immer herzlich willkommen: Dies gilt für die Einzelveranstaltungen ebenso wie für regelmäßige Treffen wie etwa dem „Offenen Treff“ sonntags ab 15 Uhr im NF-Haus bei Kaffee und Kuchen. Auch der „Strickkreis“ startet nach der Sommerpause ab 2. Oktober jeweils dienstags um 15 Uhr wieder. Wenn nicht besonders angegeben ist, kann jeder ohne Anmeldung zu den Veranstaltungen kommen; ebenso sind sie in der Regel ohne Eintritt.