Nordkreis.

Auf den Sturm auf das Alsdorfer Rathaus bereiten sich die Jecken in der Stadt vor. Am Fettdonnerstag, 23. Februar, wird das Verwaltungsgebäude an der Hubertusstraße zur Narrenhochburg. Bürgermeister Alfred Sonders, seine Verwaltungsmannschaft und das Altweiberkabinett machen dazu mit der KG Alsdorfer Exprinzen gemeinsame Sache. Pünktlich um 11.11 Uhr eröffnen Prinz Dirk I. und seine Sabine das närrische Treiben.