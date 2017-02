Nordkreis.

Monatelang hatte sich an der Carl-von-Ossietzky-Straße in Alsdorf nichts getan, nachdem dort im Rahmen einer Baumaßnahme auf Höhe des Langhauses eine Einbahnstraße eingerichtet worden war. Eine Bushaltestelle soll hier in erster Linie für die Schüler von Realschule und Gymnasium entstehen.