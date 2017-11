Mann belästigt Passanten und Kinder

Am Freitagnachmittag hat ein 39- jähriger Mann zwei Mädchen im Bereich des Ferdinand-Schmetz- Platzes in unsittlicher Art und Weise belästigt. Der Tatverdächtige stellte sich vor die Kinder, und forderte sie auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen.

Die verängstigten Kinder liefen davon und informierten die Polizei. Eine halbe Stunde später fiel der Tatverdächtige in der Herzogenrather Innenstadt auf. Er pöbelte mehrere erwachsene Passanten an und belästigte sie. Die Polizisten nahmen den wohl unter Drogen stehenden Mann fest.

Gegen den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Alsdorfer ermittelt nun die Kripo. Nach einer ersten Einschätzung der Beamten handelt es sich nicht um den unbekannten Tatverdächtigen, der bereits zweimal im Bereich des Broichbachtals junge Frauen belästigte.