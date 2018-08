Nordkreis - Nach Feuer liegen Arbeiten an provisorischen Umspannwerk im Zeitplan

Nordkreis. Die Arbeiten zur Einbindung des mobilen Umspannwerkes in Alsdorf-Schaufenberg laufen weiterhin auf Hochtouren. „Wir liegen gut im Zeitplan und bislang ist alles reibungslos gelaufen“, fasst Regionetz-Sprecherin Yvonne Rollesbroich die Arbeiten am Wochenende zusammen.

Es wurden Tiefbauarbeiten realisiert, 1100 Meter Kabel neu verlegt und alle Montagevorbereitungen beendet. Am Dienstagmorgen werden die Kabel von den beiden Trafos an das neue Umspannwerk angeschlossen.

„Auch die Mittelspannungskabel zu den Ortsnetzstationen werden angeschlossen. Danach können unsere Kollegen alle sogenannten Strecken prüfen“, erklärt Rollsbroich. Bis Ende dieser Woche soll das mobile Umspannwerk in Betrieb gehen.

Aufgrund eines Brandes in dem Umspannwerk in Alsdorf-Schaufenberg am vergangenen Donnerstag gab es dort einen großflächigen Stromausfall. Betroffen waren 2000 Hausanschlüsse und Abnahmestellen in den Stadtteilen Schaufenberg und Hoengen. Vor der Störung fanden keine Arbeiten an der betroffenen Einrichtung statt, glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest.

Noch im Laufe des Abends wurden 31, kurzfristig aus der gesamten Region zusammengezogene Notstromaggregate installiert und alle Privatkunden und Industriekunden wieder versorgt. In der Nacht auf Samstag war mithilfe des THW ein provisorisches Umspannwerk angeliefert worden.