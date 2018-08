Alsdorf - Nach Feuer im Umspannwerk: Straßen werden vom Netz abgeklemmt

Alsdorf. In einzelnen Straßenzügen im Ortskern Hoengen kann es am Sonntag zu einer rund 15-minütigen Unterbrechung der Stromversorgung kommen

Mehr zum Thema

Das Industriegebiet sei nicht betroffen, wie Regionetz-Pressesprecherin Yvonne Rollesbroich mitteilt: „Das hängt noch mit dem Brand des Umspannwerks zusammen.“ Das neue Umspannwerk habe in der vergangenen Woche den Betrieb aufgenommen, jetzt können die Ortsnetzstationen wieder von 10.000 auf 20.000 Volt umgestellt werden.

Im Zuge der schnellen Wiederversorgung war nach dem Brand im Umspannwerk Maurerstraße eine provisorische Netzumstellung vorgenommen worden, die nun wieder zurückgebaut werden müsse. „Die Arbeiten hatten wir ursprünglich ohne Stromunterbrechung geplant. Das geht aber leider aus Sicherheitsgründen an 13 Ortsnetzstationen nicht“, so Rollesbroich.

Die Arbeiten beginnen um 9 Uhr und dauern bis 18 Uhr. Von 9 bis 14.30 Uhr gibt es in einzelnen Haushalten eine kurze Stromunterbrechung. Es geht um die Ortsnetzstationen und daran angeschlossene Haushalte in folgenden Straßen: Schillerstraße, Falterstraße, Am Schmiedsend, Kirchstraße, Bendenstraße, Langstraße sowie Pützdrieschstraße jeweils zwischen 9 und 12 Uhr sowie Lessingstraße, Langweilerstraße, Thomas-Mann-Straße und Pottgießer Pfad jeweils zwischen 12 und 14.30 Uhr.

„Das heißt, dass es in insgesamt rund 2500 Haushalten und 20 Gewerbebetrieben in den Straßenzügen einmal eine kurze Stromunterbrechung gibt. Danach läuft wieder alles wie gewohnt“, so Rollesbroich. „Wir wissen, dass so etwas Unannehmlichkeiten für die Anwohner bedeutet und werden alles tun, um die Arbeiten sicher und zügig abzuschließen.“

Sollte es Fragen zu diesem Thema geben, beantwortet diese gerne die Netzleitstelle der Regionetz unter Telefon 0241/1817060.