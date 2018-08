Alsdorf - Nach erneuten Stromausfällen in Alsdorf: Störungen behoben

Alsdorf. Alle Warnmeldungen nach dem Trafobrand in einem Umspannwerk in Alsdorf sind aufgehoben, auch das Bürgertelefon ist deaktiviert, die Anlaufstellen sind nicht mehr besetzt. Gegen 1 Uhr in der Nacht zu Freitag waren alle 7000 Haushalte und die Betriebe wieder mit Strom versorgt gewesen. Am Freitagmorgen war es wieder zu zwischenzeitlichen Störungen gekommen.

Kurzzeitig hatte es am Freitagmorgen einen Kabelfehler gegeben, wie Yvonne Rollesbroich, Sprecherin der Regionetz, auf Nachfrage mitteilt. Davon betroffen waren rund 1000 Haushalte im Bereich Setterich sowie ein kleiner Teil Aldenhovens und erneut zehn Betriebe im Gewerbegebiet Schaufenberg.

Da aufgrund des Totalschadens in dem Alsdorfer Umspannwerk ein reines Umschalten nicht mehr möglich war, musste das fehlerhafte Kabel zunächst gesucht werden, wurde dann aber "zum Glück schnell gefunden", wie Rollsbroich berichtet.

Nachdem am Donnerstag zunächst Aggregate aus dem ganzen Land herangezogen worden waren, um die Stromversorgung so schnell wie möglich wieder sicherzustellen, wurde parallel eine Netzumstrukturierung vorgenommen. Daher können die Aggregate nach und nach wieder abgezogen werden.

Diese Umstrukturierung sei nun stabil, sagt Rollesbroich. Abgezogene Aggregate kommen zurzeit im Gewerbegebiet Schaufenberg zum Einsatz, um dort die Produktion der Industriebetriebe weiter zu stützen. Ein provisorisches Umspannwerk ist geordert und soll sehr zeitnah per Schwertransport geliefert werden, teilt die Regionetz-Sprecherin überdies mit.

Es soll nach den notwendigen Erdarbeiten neben dem bisherigen Umspann-Gebäude im Feld am Ende der Maurerstraße errichtet werden. Die Kooperation mit dem Partner Westnetz laufe hervorragend, sagt Rollesbroich. Der Grund für das Feuer, das die Ursache für den großflächigen Stromausfall am Donnerstag war, konnte noch nicht ermittelt werden.

Betroffen von der Notsituation waren die Ortsteile Schaufenberg, Bettendorf, Mariadorf und Hoengen sowie Teile des Gewerbegebiets Schaufenberg. Grund dafür war ein Feuer in einem Umspannwerk an der Maurerstraße in Schaufenberg, das gegen 11 Uhr am Donnerstag gemeldet worden war und erst verzögert gelöscht werden konnte, da die Trafos anfangs noch unter Spannung standen.