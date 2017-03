Baesweiler.

Miserable Noten, keine Lust auf Prüfungen und mangelndes Interesse am Unterricht. Kurz gesagt: Dominik Derichs Alltag war trist, und er hatte die Nase gestrichen voll. Wozu also noch länger die Schulbank drücken, dachte sich der heute 22-Jährige damals. In der neunten Klasse – kurz vorm Abschluss – brach er kurzerhand die Schule einfach ab. Ob er diese Entscheidung heute bereut?