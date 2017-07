Nach dem Abi auf zu neuen Ufern

Würselen.

Nach einer acht- beziehungsweise neunjährigen gemeinsamen Reise, die mal begleitet war von stürmischer See und mal von gewissen Flauten, erreichten 112 Abiturienten am Städtischen Gymnasium den Zielhafen, das Abitur. Und so stand der auf Burg Wilhelmstein festlich-heitere Abschied unter dem Motto „Abitur heute – Captain Morgan“.