Würselen.

Es ist ein sehr emotionaler Moment für die Menschen in Scherberg und in der gesamten katholischen Pfarrei St. Sebastian gewesen: Kurz vor dem Jahreswechsel, am Fest der Heiligen Familie, Samstag, 30. Dezember, erlosch gegen 19 Uhr das Ewige Licht in der Kirche St. Marien.