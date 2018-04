Alsdorf - Nach 21 Einbrüchen: Verdächtiger verhaftet

Alsdorf.

Die Aachener Polizei hat möglicherweise eine Einbruchsserie in Alsdorf aufgeklärt. Seit Anfang des Jahres wurde 21 Mal in Alsdorf eingebrochen, die Ermittler schließen nicht aus, dass die Taten zusammenhängen, gesichert ist dies aber noch nicht. Die Einbrüche wurden in den Alsdorfer Stadtteilen Zopp, Busch und Duffesheide begangen.