Nordkreis.

Vor über 90 Jahren wurde die Grube Nordstern geschlossen. Sie war die erste Zeche in Merkstein, die von 1876 bis 1927 Kohle förderte. Die kleine Halde in der Nähe der Bierstraße zeigt dies heute noch an. Im Laufe der Jahrzehnte verblassten die Erinnerungen an diese Grube, aber auch heute noch fällt unter Bergbauinteressierten immer wieder der Name des Nordstern-Betriebsführers Wirtz.