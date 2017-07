Mythen und Märchen von Sonne, Mond und Sternen mit Margret Nußbaum

Baesweiler. Sonne, Mond und Sterne haben immer schon die Fantasie der Menschen beflügelt. Davon zeugen Gedichte, Lieder, Märchen und Legenden. Eine besondere Faszination übt der Mond aus. Denn er verändert innerhalb eines Monats sein Aussehen – von einer kaum erkennbaren Sichel bis zum prallen, leuchtenden Vollmond.

In alten Zeiten vermuteten Menschen, dass ihr eigenes Leben im Zusammenhang mit den Veränderungen des Mondes steht. Menschliches Tun, so glaubten sie, wachse und blühe bei zunehmendem Mond. In dieser Zeit sollten zum Beispiel Hochzeiten gefeiert werden. Nur so sei dem Paar Reichtum und Glück sicher. Vor Hochzeiten bei abnehmendem Mond wurde jedoch gewarnt: Kinderlosigkeit, Armut und Unglück konnten die Folge sein, so der Aberglaube.

Auch heute noch umgibt den Mond eine besondere Aura. Ihm haftet etwas Geheimnisvolles an – trotz aller neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Auch die Mondlandung im Jahr 1969 hat seinem Zauber keinen Abbruch getan. So ist es kein Wunder, dass der Mond in Mythen und Märchen vieler Völker eine große Rolle spielt.

Auch die Sonne hat die Fantasie der Menschen beflügelt. Mit dem Sonnenuntergang, so glaubten die Menschen, beginne eine Zeit voller Schrecken. Das Tagwerk musste vorher beendet sein, wollte man nicht Gefahr laufen, sein Glück zu gefährden.

Einen zauberhaften Abend mit Märchen und Mythen von Sonne, Mond und Sternen beschert die Autorin Margret Nußbaum ihren Zuhörern am Donnerstag, 20. Juli, um 20 Uhr Garten von Karin Leising-Müller, Siegenkamp 6, in Baesweiler – bei Regen im Bistro Löwenherz der Burg Baesweiler, Burgstraße. Die Lesung der ganz besonderen Art findet im Rahmen des Aktivurlaubs der Stadt Baesweiler statt.

Veranstalter ist der Gartenbauverein Baesweiler unter Leitung von Helmut Herten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Angeboten werden Wein, Apfelsaftschorle und Holunderlimonade zu fairen Preisen. Der Erlös geht an das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, das sich weltweit für Kinder in Not einsetzt.

Anmeldungen nehmen entgegen: Helmut Herten, Telefon 02401/7430, E-Mail: herten-baesweiler@t-online.de, oder Margret Nußbaum, Telefon 02401/51614, E-Mail: margretnussbaum@gmx.de.