Würselen.

Seit nunmehr 25 Jahren unterrichtet die in Russland geborene und heute in Aachen ansässige Musikpädagogin Alla Feldstein an der städtischen Musikschule Kinder und Jugendliche im Fach Klavier. Mit wie viel Engagement und Herzblut die Silberjubilarin immer noch zu Werke geht, das spiegelte die auch in diesem Jahr wieder in der im Alten Rathaus an der Kaiserstraße veranstaltete Klavier-Matinee wider.