Würselen.

In der Reihe „Kunst einmal anders“ hatte der Gemeindeausschuss St. Willibrord Euchen zum zehnten Konzert eingeladen. Birgit Kessel konnte viele Besucher in der Kirche begrüßen. Sodann stimmte die in Litauen geborene Giedre Siaulyte auf der keltischen Harfe ein in einen zauberhaften Konzertabend, der bei ihnen nicht zuletzt durch ihren weichen Klang tiefe Eindrücke hinterließ und noch lange in bester Erinnerung bleiben wird.