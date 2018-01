Herzogenrath - Musikalische Gruppen der Pfarre St. Gertrud gestalten gemeinsames Konzert

Nach „Friederike” Zugverkehr in NRW eingeschränkt, Tickets behalten Gültigkeit Nach dem Orkantief hat in Nordrhein-Westfalen das große Aufräumen begonnen. Besonders bei der Bahn laufen die Arbeiten mit Hochdruck. Strom haben fast alle wieder. Die Wälder sind in Mitleidenschaft gezogen worden, aber wohl nicht so schlimm wie bei Kyrill.