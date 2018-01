Alsdorf - Musical „Massachusetts“ huldigt den Bee Gees in der Stadthalle

Alsdorf. Wunderbare Hits, unsterbliche Melodien, eine einzigartige Karriere und das Lebensgefühl, das schon John Travolta zu seinem „Saturday Night“-Hüftschwung inspirierte – das Musical „Massachusetts“ huldigt den Bee Gees mit einer mitreißenden musikalisch-biografischen Hommage.

Am Samstag, 21. April, 20 Uhr, lassen The Italian Bee Gees samt Band, Tänzern und Backgroundsängerinnen zum zweiten Mal in der Stadthalle Alsdorf, Denkmalplatz, die Superhits der britisch-australischen Pop-Gruppe in einer unvergleichlichen Live-Inszenierung lebendig werden. Als Stargäste dabei: die langjährigen Bee-Gees-Mitglieder Blue Weaver (Keyboard), Vince Melouny (Gitarre) und Dennis Bryon (Drums)!

Barry, Maurice und Robin Gibb haben als Bee Gees Musikgeschichte geschrieben: „Stayin’ Alive“, „Night Fever“, „How Deep Is Your Love“, „Tragedy“, „You Win Again“ und unzählige weitere Hits haben die drei Brüder mit dem markanten hohen Gesang zur „erfolgreichsten Familienband aller Zeiten“ (Guinnessbuch der Rekorde) und die Bee Gees unsterblich gemacht.

Benannt nach dem ersten weltweiten Nr.-1-Hit „Massachusetts“ (1967), zelebriert das Musical die einzigartige Karriere der Gibbs-Brüder mit all ihren Höhen, aber auch mit ihren Tiefpunkten, den Trennungen und Soloversuchen – und den Comebacks. Dabei gehen The Italian Bee Gees über eine bloße Kopie des Originals weit hinaus. Die drei Brüder Walter, Davide und Pasquale Egiziano kopieren nicht, sondern zitieren vielmehr die Kostüme und das Aussehen.

Dafür ist die Ähnlichkeit der Stimmen geradezu frappant. Und weil es den Italian Bee Gees gelingt, die Hits und den Sound nicht nur zu covern, sondern jene vertraute Aura einer ganzen Epoche hervorzuzaubern, die die Fans an den Gibbs-Brüdern so lieben, hat Robin Gibb vor seinem Tod der Show persönlich seinen Segen gegeben – und damit wohl das höchste Qualitätssiegel überhaupt verliehen.

Um die Authentizität der Show vollkommen zu machen, sind als musikalische Zeitzeugen und Stargäste die früheren Bandmitglieder Blue Weaver (1975 – 1980) am Keyboard, der Gitarrist Vince Melouny (1966 – 1969) und Dennis Bryon (1974 – 1979) am Schlagzeug mit an Bord – und tragen die eine oder andere Anekdote und persönliche Note bei.

Bei „Massachusetts“ taucht das Publikum einen Abend ganz tief ein in die glitzernde Disco-Ära und erlebt ein Musical voller unvergesslicher Hits, packend und mitreißend. Nach mehr als zweieinhalb Stunden voller Emotionen spenden die Zuschauer den Sängern, Musikern, Darstellern und Tänzern minutenlangen Applaus und feiern mit standing ovations die besten Bee Gees seit den Bee Gees!

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.