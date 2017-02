Musical „Lauras Stern“: Fantasievolle Reise durch Sockengalaxie

Alsdorf.

„Lauras Stern“ ist seit 20 Jahren ein absoluter Liebling der Kinder. Jetzt kommt die Musical-Adaption endlich wieder auf die Bühne und lässt die Kinder im Publikum an den Abenteuern teilhaben, die Laura, ihr Freund Teddy und natürlich der Stern gemeinsam erleben. Die Sternenreise beginnt am Sonntag, 19. März, um 14 Uhr in der Stadthalle Alsdorf.