Würselen - Mülltonnen und Toilettenhäuschen in Brand gesetzt

Würselen. Am frühen Dienstagmorgen ist es in Würselen zu gleich drei Feuerwehreinsätzen gekommen. Unbekannte Täter hatten mehrere Gegenstände in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zum ersten Mal rückten Polizei und Feuerwehr um 2.40 Uhr aus. In der „Gracht“ hatte eine Mülltonne gebrannt. Wenig später brannte auch in der Neuhauser Straße um 3 Uhr eine Mülltonne.

Um 3.36 Uhr hatten Unbekannte dann ein mobiles Toilettenhäuschen in der Wilhelmstraße in Brand gesetzt. Ein daneben abgestellter Baucontainer wurde durch das Feuer ebenfalls an der Außenwand beschädigt.

Die Feuerwehr konnte alle Brände schnell löschen. Die nächtliche Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0241/9577-31101 oder 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) entgegen.

Erst am vergangenen Samstagmorgen hatte die Feuerwehr zu zwei Brandstiftungen in Alsdorf und Würselen ausrücken müssen. Hier hatten ein Auto und ein Abfalleimer in einem Vorraum einer Bank gebrannt.