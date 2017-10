„Mozart und Haydn“: Konzertabend in der Schaufenberger Kirche

Alsdorf. Eine beeindruckende Gemeinschaftsleistung verspricht das Konzert zu werden, das der Städtische Chor Alsdorf, der Städtische Jugendchor/Junger Chor Alsdorf, der Kirchenchor St. Mariä Heimsuchung Alsdorf-Schaufenberg, Mitglieder der Aachener Formation „Capella a Capella“ sowie Gastsänger am Sonntag, 15. Oktober, präsentieren.

Unter dem Dirigat von Chordirektor ADC Günther Kerkhoffs werden dabei selten präsentierte Werke von Mozart und Haydn zu hören sein. Mit dem Titel „Zwei Giganten“ ist der Abend überschrieben, der um 18 Uhr in der Kirche St. Mariä Heimsuchung in Schaufenberg, Hauptstraße, beginnt.

Von Mozart wird dabei aus den Jugendsymphonien das Werk „Symphonie Nr. 29, A-Dur, KV 201“ zu hören sein. Von Haydn wurde aus der sakralen Chormusik die „Nicolai-Messe“ ausgewählt. „Beides sind Stücke von herausragender Qualität“, sagt Günther Kerkhoffs – und diese Qualität soll auch für die Sänger und Musiker des Abends gelten. das betont der Chordirektor.

Als Solisten wirken mit: Maria Regina Heyne (Sopran), Martina van Westen (Alt), Thomas Thiele (Tenor) und Dr. Christian Brülls (Bass). Es spielen das Kammerorchester Dieter Beißel, Aachen, sowie an der Orgel Ewald Schwiers. Karten für das Konzert, das vom Freundeskreis zur Förderung des Städtischen Chores Alsdorf und seines Orchesters unterstützt wird.

Karten für das Konzert sind im Vorverkauf zu je zehn Euro im Ticket-Shop in der Stadthalle Alsdorf am Denkmalplatz, in der Buchhandlung Thater, Luisenstraße 9, sowie bei den Mitwirkenden erhältlich.