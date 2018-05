Alsdorf - Mit Haftbefehlen gesuchter Mann wird zu Polizeiwache gelockt

Alsdorf .

Die Polizei wollte am Donnerstagmorgen einen gesuchten Mann in Alsdorf festnehmen. Als dieser die Tür nicht öffnete, riefen die Beamten den Schlüsseldienst. Sie fanden nur eine leere Wohnung, doch der Gesuchte sollte einen anderen Weg in seine neue Bleibe finden.