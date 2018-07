Weitere Informationen und Anmeldungen

Anmeldungen für die Elektro-Rallye am Samstag, 25. August, nimmt der Vorsitzende des Vereins der Elektromobilfreunde, Stephan Nagel, per E-Mail an nc-nagelma29@netaachen.de, bis Mitte August entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Der Meldeschluss für die Euregiotour-Teilnahme vom 24. bis 26. August ist am 10. August; alle, die eine Unterkunft mitbuchen möchten, müssen sich bis zum 15. Juli bei Nagel anmelden. Die Teilnahme an der Tour kostet 55 Euro, darin enthalten die Unterkunft, Abendessen und Frühstück.



Jeden ersten Donnerstag im Monat trifft sich der Verein ab 20 Uhr im Gasthaus Rinkens, Fronhoven 70a, in Eschweiler zu einem Stammtisch. Interessierte können laut Vorsitzendem Stephan Nagel gerne dazustoßen. Weitere Infos über den Verein der Elektromobilfreunde unter www.elektromobilfahrer.de.