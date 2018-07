Baesweiler - Mit Autokorso in den „Abilymp“ gestartet

Baesweiler.

In Kleingruppen machten sich die „Abi-Titanen“ auf ihre letzte Reise Richtung „Abilymp“. An dessen Spitze wartete „Großmeister“ Wilhelm Merschen mit den lang ersehnten Zeugnissen. Zu den mitreißenden Melodien unter anderem von „Game of Thrones“, „The Greatest Showman“ erreichten die Abiturienten des Gymnasiums Baesweiler ihr Ziel.