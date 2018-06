Alsdorf.

Ein Wirsingkopf in leuchtendem Grün schwebt im pinkfarbenen Himmel über der Skyline einer Stadt – ein Künstler, der solche Motive für seine Arbeiten wählt, will den Betrachter zum Nachdenken anregen. In diesem Fall heißt der Maler, der das Werk geschaffen hat, Mirko Aden.