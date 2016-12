Herzogenrath.

„Ist das nicht auch noch kleiner da?“ Suchend stehen die Mädchen vor dem hohen Wandschrank, schieben Gewänder in diversen Größen hin und her. Nach und nach schlüpfen sie in rote, bodenlange Mäntel, ziehen sich weiße Hemden über den Kopf. Jeans und Pullover verschwinden unter engelsgleichem Outfit.