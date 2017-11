Mentalmagier Nicolai Friedrich: Achterbahnfahrt für die Gehirnzellen

Alsdorf. Nicolai Friedrich präsentiert am Sonntag, 18. März, 18 Uhr, in der Stadthalle Alsdorf sein neues Programm: „Magie – Mit Stil, Charme und Methode“. Friedrich, der zu den besten Mentalmagiern der Welt zählt, fesselt sein staunendes Publikum nicht nur mit seinen magischen Fertigkeiten, sondern auch mit seiner Ausstrahlung, seinem jugendlichen Charme und seinem komödiantischen Talent.

In seinem Programm setzt Nicolai Friedrich die Naturgesetze scheinbar mühelos außer Kraft. Gegenstände schweben, verwandeln sich oder tauchen an unmöglichen Orten wieder auf. Zeichnungen erwachen zum Leben, und wie selbstverständlich liest er Gedanken.

Wer ein Geheimnis bewahren möchte, geht bei Nicolai Friedrichs ein hohes Risiko ein: Egal, ob PIN-Nummer, Geburtsdaten, Sternzeichen, Berufe, Namen – alles, was in den Köpfen seiner Zuschauer schwirrt, enthüllt der charmante Zauberer treffsicher. Bei seiner Mischung aus visueller Zauberkunst, mitreißender Comedy und unerklärlichen Mentalexperimenten verzichtet Friedrich bewusst auf Großillusionen, Pyrotechnik und anderes Showbrimborium.

Klassik in neuem Gewand

Er präsentiert viel lieber klassische Kunststücke der alten Meister in neuem Gewand und überrascht mit neu entwickelten Eigenkreationen, die man nur in seinen Shows zu sehen bekommt. Nicolai Friedrichs Auftritt ist eine erfrischende Achterbahnfahrt für die Gehirnzellen und zugleich ein Workout für die Lachmuskeln, bei dem der Verstand am Ende garantiert kopf steht! Und egal, wie genau man auch hinschaut: Das Rätsel seiner Geheimnisse hat noch kein Zuschauer je gelöst, selbst Zaubererkollegen stehen häufig ratlos davor. Der leidenschaftliche Magier gehört zu den Besten seines Faches.

Bereits als 21-Jähiger top

Bereits als 21-Jähriger wurde er mit der Gruppe „Die Fertigen Finger“ vom Magischen Zirkel Deutschland zum „Magier des Jahres“ 1997 gewählt. Bei den Zauberweltmeisterschaften 2009 in Peking kürte man ihn zum Weltmeister der Mentalmagie, und bei der Fernsehshow „The Next Uri Geller“ verblüffte er als Finalist ein Millionenpublikum.

Selbst David Copperfield war so angetan von Friedrichs Kreativität, dass er die US-TV-Exklusivrechte an einem Kunststück erwarb, das zu Friedrichs Markenzeichen gehört: Ein Zuschauer wählt spontan und völlig frei unter 1500 Puzzleteilen genau das eine aus, das zur Vervollständigung des berühmten Bildes der Mona Lisa fehlt.

Tickets sind erhältlich im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen.