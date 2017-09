Alsdorf.

Mit ihrem Herbstkonzert unter dem Motto „Melodien zum Spätsommer“ am Samstag in der Aula der Europahauptschule Pestalozzistraße in Alsdorf-Blumenrath bot der Mariadorfer Frauensingkreis, der im nächsten Jahr auf sein 30-jähriges Bestehen zurückblicken kann, den treuen Besucher erneut unter Leitung von Chordirektor ADC Heinz Dickmeis einen musikalischen Leckerbissen, der mit viel Beifall und Stimmung aufgenommen wurde.