Aachen - Mediziner und Kunstsammler Axel Hinrich Murken wird 80 Jahre alt

Aachen. Im übertragenen Sinne gesagt: Er ist immer unterwegs. Unterwegs in Sachen Kunst und Medizin, in Sachen Medizin und Kunst. Einen Grund zum Ausruhen findet er nicht, will er nicht finden. Auch nicht am Samstag, wenn der in Herzogenrath beheimatete Professor Dr. med. Dr. phil. Axel Hinrich Murken 80 Jahre alt wird.

Alt ist allerdings relativ. Der am 2. Dezember 1937 in Gütersloh geborene Arzt, Medizin- und Kunsthistoriker nimmt sich nicht die Zeit, alt zu werden. Er ist ständig aktiv. Drei Projekte hat Murken momentan in Arbeit: Sein Buch „Edgar Ende. Sein Leben und sein Werk. Seine kunsthistorische Stellung in der Malerei des 20. Jahrhunderts“, ist gerade in überarbeiteter dritter Auflage fertig und erscheint 2018.

Der surrealistische Maler Edgar Ende war der Vater des Schriftstellers Michael Ende. Zweitens hat Murken einen Großteil seiner Joseph-Beuys-Sammlung jüngst dem Museum „Das Maximum – KunstGegenwart“ im süddeutschen Traunreut zur Verfügung gestellt und schreibt dazu ein Buch. Eine weitere in Arbeit befindliche Publikation, die im eigenen Verlag Murken-Altrogge erscheinen wird, stellt den „vergessenen Maler“ Herbert Rolf Schlegel vor. Den Verlag führt Murken gemeinsam mit seiner Ehefrau, der Kunsthistorikerin und Malerin Dr. Christa Murken.

Murkens wissenschaftliches Interesse gilt neben der Krankenhaus- und Medizingeschichte der Heilkunde in der Kunst. Zahlreiche seiner Publikationen beschäftigen sich mit diesem Thema. Ebenso ist die „Outsider Art“ seine Welt. Murken selbst nennt das gerne „B-Kunst“, wenn er von vergessenen oder weniger beachteten Künstlern spricht. Er holt sie aus der Vergessenheit. Neben Schlegel etwa die Plastikerin Roswitha van der Zander aus Neustadt an der Weinstraße. Über sie ist gerade der 75. Band der bei Murken-Altrogge erscheinenden „Studien zur Medizin-, Kunst- und Literaturgeschichte“ erschienen.„Mich haben immer die Außenseiter interessiert“, sagt Murken, der über einige bedeutende Sammlungen verfügt, die meistens auch in Zusammenhang mit der Medizin stehen.

4000 Werke zum Thema medizinische Kinder- und Jugendbücher seit 1800 etwa hat er vor 15 Jahren dem Bilderbuchmuseum in Troisdorf gestiftet. Weitere Sammlungen befinden sich in den Museen in Wiesbaden oder Gütersloh. Zur Aachener Museumsszene, in der er unter anderem von 1983 bis 1985 als Vorsitzender des Vereins der Freunde des Ludwig Forum für Internationale Kunst wirkte, hat er heute so gut wie keinen Kontakt mehr. Einst verfasste er gemeinsam mit seiner Ehefrau die Festschrift zum Silberjubiläum der RWTH Aachen oder einen „Gesundheitsratgeber für junge Leute“ und zahlreiche weitere Bücher.

Institutsdirektor an der RWTH

Murken studierte Medizin, Kunstgeschichte und Archäologie. In Münster legte er 1965 das Medizinische Staatsexamen ab und wurde dort 1965 zum Dr. med. promoviert, während er 2001 an der Uni in Bonn zum Dr. phil. promoviert wurde. 1968 erhielt er die Approbation als Arzt und begann 1969 eine wissenschaftliche Laufbahn als Medizinhistoriker, ehe er Anfang der 1980er Jahre nach Aachen kam. Hier lehrte Murken bis zur Pensionierung 2003 als Professor und Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin und des Krankenhauswesens an der Uniklinik der RWTH. 1998 gründete er das Euregio-Zentrum für Kunst und Kultur in Herzogenrath.

„Mein Mann befindet sich in einem Zustand produktiver Unruhe“, sagt Christa Murken schmunzelnd. Das trifft es. Man darf hoffen und wünschen, dass dieser Zustand noch lange andauert.