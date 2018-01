Herzogenrath.

Am Mittwochabend ist es wieder so weit: 22 Frauen kämpfen auf RTL um ihren Traumann, den „Bachelor“. Daniel Völz ist in den kommenden Wochen auf der Suche nach der „großen Liebe“ und hofft, mit dem Format auf RTL die richtige Frau an seiner Seite zu finden. Auch Maxime Herbord aus Herzogenrath möchte die Frau an Völz‘ Seite sein.