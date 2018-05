Herzogenrath.

Zwei maskierte Männer sind am Montagabend in ein Sonnenstudio in der Kleikstraße eingedrungen. Sie erzwangen die Herausgabe von Bargeld und flüchteten mit dem gesamten Kasseneinsatz. Das teilte der Pressesprecher der Aachener Polizei, Paul Kemen, auf Nachfrage am Dienstagmorgen mit.