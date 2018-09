Herzogenrath - Markttangente für Kohlscheids Zentrum unterwegs

Markttangente für Kohlscheids Zentrum unterwegs Von: Beatrix Oprée

Letzte Aktualisierung: 6. September 2018, 20:20 Uhr

Herzogenrath. Die Verwirklichung der Markttangente, die Kohlscheids Zentrum in absehbarer Zeit vom Durchgangsverkehr befreien soll, ist einen Schritt weiter: Der Umwelt- und Planungsausschuss hat am Donnerstagabend in einer Sondersitzung zum einen die Teilung des Bebauungsplans II/66 „Kohlscheid Zentrum-Langenberg" in die Teilbereiche A und B sowie für Teil A die öffentliche Auslegung gemäß Baugesetzbuch beschlossen.