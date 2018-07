Würselen - Marialy Pacheco mit hochkarätigen Gästen auf Burg Wilhelmstein

Würselen. Marialy Pacheco ist auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein, An Wilhelmstein, zu erleben am Samstag, 4. August, 20 Uhr. Chucho Valdes, Grandseigneur des kubanischen Jazz, bezeichnete Pacheco einst als „das größte unter den jungen Piano-Talenten“. Damals hatte sie auf Kuba einen Nachwuchswettbewerb gewonnen, bei dem Valdes Jurychef war.

Pachecos Mutter leitet einen über die Landesgrenzen hinaus bekannten Chor. Als die 2004 mit dem Chor an der Chor-Olympiade in Bremen teilnahm, entschloss sie sich, in der Stadt der Stadtmusikanten zu bleiben. Inzwischen lebt sie in Dortmund. Kubanische Jazzpianisten haben schon immer nachhaltig Eindruck hinterlassen – von Chucho Valdes, Gonzalo Rubalcaba und Hilario Duran über Omar Sosa, Ramón Valle und Roberto Fonseca bis zu David Virelles, Alfredo Rodriguez und Rolando Luna.

Sie verschmelzen gerne karibisches Temperament und eine beim harten klassischen Studium erarbeitete exzellente Technik zu einer Spielkultur, die atemberaubend ist. Die Bewunderung für kubanische Jazzpianisten steigt angesichts der Fülle an Ausnahmetalenten eines Landes, das so klein ist. Mit ihrem Programm „Duets“ setzt Marialy Pacheco auf eine intime und konzentrierte Form des musikalischen Austauschs.

Eingeladen hat sie weitere Virtuosen ihres Fachs: Auf Wilhelmstein mit dabei sind der deutsche Ausnahme-Trompeter Joo Kraus, die kubanische Sängerin Olvido Ruiz und der marokkanische Weltklasse-Percussionist Rhani Krija. Kommunikation pur: Da unterhalten sich Menschen und unterhalten dabei andere. Es wird erzählt, gefragt, geantwortet, widersprochen, ironisiert, geflirtet.

Gedanken werden aufgenommen, weitergeführt, und intime Momente wechseln mit engagierten Auseinandersetzungen ab. Bei Duetten spricht man auch von der Kunst des Dialogs: von der Fähigkeit, ein konstruktives Gespräch zu führen, nicht aneinander vorbeizureden, sich selbst einbringen zu können, ohne den anderen zu dominieren...

