Mann mit falschen Identitäten und 53 Gramm Heroin festgenommen

Herzogenrath. Beamte des Hauptzollamts Aachen haben einen 41-jährigen Mann bei der Einreise aus den Niederlanden mit 53 Gramm Heroin und Bargeld in Höhe von mehr als 2000 Euro festgenommen.

Die Zöllner wollten den Fußgänger auf der Eygelshovener Straße in Herzogenrath kontrollieren. Als der Mann das Zollfahrzeug bemerkte, ergriff er die Flucht und legte an einem Wohnmobil einen Gegenstand ab.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann, der bei der Festnahme erheblichen Widerstand leistete, mit Unterstützung eines niederländischen Polizisten festnehmen.

Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten in der Hosentasche des Mannes Bargeld in Höhe von 2.040 Euro. In dem abgelegten Gegenstand waren 53 Gramm Heroin verpackt. Bei der weiteren Überprüfung fanden die Zollbeamten heraus, dass der Festgenommene mit mehreren falschen Identitäten unterwegs war.

Die Zollbeamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und stellten die Drogen und das Bargeld sicher.

Der Beschuldigte befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.