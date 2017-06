Mann im Streit mit Messer verletzt: Zeugen gesucht

Herzogenrath. Ein junger Mann ist am frühen Samstagmorgen bei einem Streit zwischen zwei Gruppen in Herzogenrath mit einem Messer verletzt worden. Zuvor sprühte einer der Tatverdächtigen mit Pfefferspray. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Streit ereignete sich laut Angaben der Polizei am Samstag gegen 5.30 Uhr am August-Schmidt-Platz in Herzogenrath-Merkstein. Das 21-jährige Opfer wurde während des Streits zunächst mit Pfefferspray besprüht und anschließend mit einem Messer am Rücken verletzt.

Anschließend flüchteten insgesamt drei Tatverdächtige unerkannt. Laut Beschreibung sollen sie männlich und 20-25 Jahre alt sein, haben eine normale Statur, ein südländisches Aussehen und trugen Bärte sowie dunkle Kleidung.

Der 21-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0241/9577-33401 bzw. 0241/9577-34210 (außerhalb der Bürozeiten) oder per Email an Poststelle.Aachen@Polizei.NRW.de zu wenden.