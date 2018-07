Nordkreis.

Es ist davon auszugehen, dass zurzeit noch ein zweiter Brandstifter sein Unwesen treibt. Das bestätigte Polizeisprecher Paul Kemen am Freitag unmissverständlich auf Nachfrage unserer Zeitung: Nach dem Flächenbrand auf einem Stoppelfeld an der Endstraße in Linden-Neusen in Richtung St. Jöris hatten Zeugen am Donnerstagmorgen einen Mann verfolgt, der ihnen schon Tage zuvor bei Bränden im Umfeld aufgefallen war.