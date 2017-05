Herzogenrath.

Nah dran an der Lebenswirklichkeit – das ist das Motto der Ausstellung „Showroom 3.0“ der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Europaschule Herzogenrath im Forum für Kunst und Kultur. Die Jugendlichen der Jahrgänge 5 bis Q2 haben mit Malerei, Grafik und Skulpturen in Szene gesetzt, was sie denken, erleben und fühlen.