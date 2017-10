Alsdorf.

Ganz überwunden haben die Aktiven der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Mariadorf mit Brudermeisterin Carmen D‘Antuono die Beleidigungen noch nicht, die ihr Kaiserpaar und ein weiterer Schützenbruder beim Europa-Festzug in Alsdorf von einigen wenigen Besuchern am Straßenrand hinnehmen mussten. Aber man merkte der Bruderschaft beim Schützenfest deutlich an, dass sie jetzt Zusammenhalt an den Tag legt.