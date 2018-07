Baesweiler - Lucky-Leo-Cup: „Tretertruppe“ präsentiert sich ganz anders und gewinnt

Baesweiler. War es versteckte Ironie der „Gurkentruppe“, sich in Trikots der DFB-Auswahl zu präsentieren? Jedenfalls waren die durchschnittlich zwölfjährigen Kicker mit Wohnort Oidtweiler ganz passabel und athletisch beim Lucky-Leo-Cup unterwegs. Sie belegte am Ende den dritten Platz.

Die Stadt Baesweiler hatte den Cup anlässlich der „Woche der Jugend“ erneut angeboten und fand wie erwartet gute Resonanz zum Turnier auf dem Sportplatz an der Wolfsgasse vor. Sechs Freizeitmannschaften beteiligten sich an der Jagd um Gold- und Silbermedaillen, die an die Finalteilnehmer gingen. Das vom Jugendbeauftragten Daniel Havertz organisierte und von Bürgermeister Dr. Willi Linkens eröffnete Turnier gewann allerdings ein Team, das nicht durch seinen Namen sondern vielmehr durch brillante Leistungen auffiel.

Die „Tretertruppe“ setzte sich in einem äußerst spannenden Finale mit 2:1 über den FC „Schulhof“ durch. Zuvor mussten die Halbfinals durch zwei Siebenmeterschießen entschieden werden. Komplettiert wurde die Sechserrunde durch „Azzlackunited“ und den „St. Barbara Playern“. Souverän leitete Schiedsrichter Stefan Kesten, Mitarbeiter des Malteser-Jugendtreffs, die Partien, die auch vom Jugendpfleger der Städteregion, Ralf Pauli, angeschaut wurden.