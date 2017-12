Nordkreis.

Kinder von Tafel-Kunden in Herzogenrath und Baesweiler haben sich über eine Überraschung in der Weihnachtszeit gefreut. Je 150 Gutscheine im Wert von je zehn Euro hatte der Lions-Club in den ortsansässigen Geschäften erworben, womit die jüngsten Familienmitglieder sich einen kleinen Wunsch erfüllen dürfen.