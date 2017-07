Liedermacherin Anna Depenbusch kommt zur Burg Wilhelmstein

Würselen.

Die deutsche Liedermacherin Anna Depenbusch kommt am Freitag, 21. Juli, ab 20 Uhr zur Burg Wilhelmstein, An Wilhelm. Pop, Chanson, Blues und Country: Mit unendlich viel Gefühl erfüllt ihre Stimme die Luft. Sie flüstert und pfeift, sie streichelt, bebt, spottet und berührt. Manchmal, wie in der dynamischen „Haifischbarpolka“, huschen flackernde Bilder vom Cabaret der zwanziger Jahre vorbei.