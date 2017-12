Würselen - „Liederkranz“ bietet erneut Chormusik vom Feinsten

Würselen.

Nach einem Jahr Pause kehrte der Männergesangverein „Liederkranz“ als Konzertchor mit „Chöre singen zum Advent“ auf die heimische Bühne zurück. Den Vorsitzenden, Jürgen Stockem, freute es, dazu an zwei aufeinander folgenden Tagen runde 1000 Besucher in der Aula an der Klosterstraße begrüßen zu dürfen. Was ihnen über zwei Stunden geboten wurde, war Chormusik vom Feinsten.